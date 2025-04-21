MSU Расцепитель максимального напряжения 230В АС U>275В Systeme9

Расцепитель максимального напряжения (MSU) S9. Автоматически отключает питание путём отключения соответствующего аппарата при превышении значения напряжения в 275 В в цепи "фаза - нейтраль" (обрыв нуля). Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции автоматического отключения при возникновении перенапряжения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки.