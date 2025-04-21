MX+OF Расцепитель независимый с контактом сигнализации 100-415В AC Systeme9
Независимый расцепитель с контактом сигнализации положения «включено - отключено» (MX+OF) S9. При подаче питания на контакты расцепителя, вызывает отключение соответствующего аппарата. Снабжён контактом OF для сигнализации положения «включено» или «отключено». Диапазон напряжений управления: 100 - 415 В AC/DC. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения и сигнализации. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409208502
|9.2
|3.4
|8.8
|см.
|0.075
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409208588
|10.3
|9.8
|28.7
|см.
|0.814
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|24680409208506
|28.6
|40.2
|30.1
|см.
|8.74
|кг.
P12
|4
|—
|2400
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|221
|кг.