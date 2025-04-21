Продукты
S9A50008
MX+OF Расцепитель независимый с контактом сигнализации 12-24В AC Systeme9
S9A50008
S9A50008

MX+OF Расцепитель независимый с контактом сигнализации 12-24В AC Systeme9

Референс: S9A50008
Серия Systeme9

Независимый расцепитель с контактом сигнализации положения «включено - отключено» (MX+OF) S9. При подаче питания на контакты расцепителя, вызывает отключение соответствующего аппарата. Снабжён контактом OF для сигнализации положения «включено» или «отключено». Диапазон напряжений управления: 12 - 24 В AC/DC. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения и сигнализации. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки.

6 045  
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) 1
Глубина установочная 45
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 24
Количество модулей (модульных расстояний) на одну DIN-рейку 1
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092085199.33.38.9 см. 0.073кг.
BB1
210шт.468040920859510.19.829 см. 0.81кг.
CAR
3100шт.2468040920851338.227.829 см. 8.7кг.
P12
42400шт.12080105 см. 220кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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3D модели
S9A MX+OF
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 4.18 MB
S9A MX+OF
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для расцепителей серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 267.95 kB
Руководство по эксплуатации для расцепителей серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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