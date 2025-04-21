MN Расцепитель мин. напряжения мгновенный 220-240В Systeme9

Расцепитель минимального напряжения (MN) S9. Вызывает автоматическое отключение соответствующего аппарата при понижении его входного напряжения (между 70 и 35 % Un). Предотвращает включение аппарата до восстановления его входного напряжения. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки.