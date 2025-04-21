MN Расцепитель мин. напряжения мгновенный 220-240В Systeme9
Расцепитель минимального напряжения (MN) S9. Вызывает автоматическое отключение соответствующего аппарата при понижении его входного напряжения (между 70 и 35 % Un). Предотвращает включение аппарата до восстановления его входного напряжения. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции дистанционного отключения. Ширина устройства - 18мм. Устанавливается защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Расцепители монтируются на устройство первыми, дополнительные контакты монтируются после них. Максимальное количество расцепителей для одного устройства - 2 штуки.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409208526
|7.2
|1.77
|8.5
|см.
|0.076
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409208601
|28.3
|9.4
|8.8
|см.
|0.771
|кг.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|24680409208520
|38.2
|27.8
|29
|см.
|9.702
|кг.