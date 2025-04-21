Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 16A 400В
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 16A 400В
Референс: S9S40216
Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.
2 180.10
Спецификация
Технические характеристики
EC001545 Главный выключатель распределительного щита
Номинальная отключающая способность 4.2
Глубина установочная 45
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 2
Тип напряжения AC (перемен.)
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409210147
|7.4
|3.54
|8.5
|см.
|0.165
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4680409210543
|22
|11
|8.1
|см.
|1.039
|кг.
CAR
|3
|—
|54
|шт.
|14680409210144
|38.2
|27.8
|29
|см.
|9.8
|кг.
P12
|4
|—
|1296
|шт.
|—
|120
|80
|100
|см.
|247
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
3D модели
S9S 2P
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 10.83 MB
S9S 2P
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для выключателей нагрузки серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 274.08 kB
Руководство по эксплуатации для выключателей нагрузки серии Systeme9
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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