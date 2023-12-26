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SCAN3753P525
Конденсатор НН 37,5 кВАр, 525 В
SCAN3753P525

Конденсатор НН 37,5 кВАр, 525 В

Референс: SCAN3753P525
Линейка SystemeSet

Низковольтный трёхфазный конденсатор торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа Can предназначен для компенсации реактивной мощности. Силовой конденсатор представляет собой три однофазных конденсатора, собранных в единую конструкцию. В конденсаторах в качестве диэлектрика используется металлизированная полипропиленовая плёнка с функцией самовосстановления. В конструкцию конденсатора также входят: предохранитель с мембраной избыточного давления, клеммный блок с разрядным резистором. Корпус конденсатора выполнен из экструдированного алюминия. В качестве пропитки используется сухая биоразлагаемая смола без ПХБ, без SF6. Номинальная мощность 37,5 кВАр, номинальное напряжение 525В; температура окружающей среды от -40°C до +60°C; Ф136; длительно выдерживаемый ток 2In; максимальный пусковой ток 400In; степень защиты IP20.

Спецификация
Технические характеристики
EC001516 Конденсатор
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409080597212133 см. 4кг.
CAR
36шт.14680409080594654437 см. 25кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Каталог SystemeSet
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSet Can
Дата документа: 20/11/2023
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemeSet Can
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.52784_23
Формат PDF
Размер 306.38 kB
Срок действия: 08/06/2023 - 07/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.52784_23
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