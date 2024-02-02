Продукты
SEOP-1313
Коммуникационная карта Modbus TCP для STV630
SEOP-1313

Коммуникационная карта Modbus TCP для STV630

Референс: SEOP-1313
Линейка SystemeVar

Дополнительная карта расширения коммуникационных возможностей для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта позволяет использовать Modbus TCP вместо Modbus RTU (стандартного протокола связи). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091480753.58.59 см. 0.6кг.
CAR
310шт.468040914820448215 см. 0.8кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 02/02/2024
Формат PDF
Размер 3.3 MB
Каталог SystemeVar STV630
2D чертежи Общий вид и размеры SEOP-1313
Дата документа: 26/10/2023
Формат DWG
Размер 56.61 kB
Общий вид и размеры SEOP-1313
Техническая документация Руководство по эксплуатации SEOP-1313
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 422.51 kB
Руководство по эксплуатации SEOP-1313
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
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