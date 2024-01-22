Продукты
STV630D22N4L1
Преобразователь частоты STV630 22 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D22N4L1
STV630D22N4L1
STV630D22N4L1
STV630D22N4L1
STV630D22N4L1
STV630D22N4L1
STV630D22N4L1

Преобразователь частоты STV630 22 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора

Референс: STV630D22N4L1
Линейка SystemeVar

Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B3. ШxВxГ (мм): 168х380x192. Вес: 6,1 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907327826.52543.5 см. 7.8кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 22/01/2024
Формат PDF
Размер 7.26 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Дата документа: 16/01/2024
Формат PDF
Размер 1.82 MB
Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 18/01/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Каскадное управление насосами STV630
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