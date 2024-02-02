Карта расширения входов/выходов для STV630 (+ 2DI, 3RO)
Карта расширения входов/выходов для STV630 (+ 2DI, 3RO)
Референс: SEOP-1627
Дополнительная карта расширения входов/выходов для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта расширяет стандартный набор входов/выходов (6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC) дополнительными двумя дискретными входами (+ 2DI) и тремя релейными выходами (+3RO). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409148020
|3.5
|8.5
|9
|см.
|0.6
|кг.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|4680409148198
|48
|21
|5
|см.
|0.7
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV630Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 02/02/2024
Формат PDF
Размер 3.3 MB
2D чертежи Общий вид и размеры SEOP-1627Общий вид и размеры SEOP-1627
Дата документа: 26/10/2023
Формат DWG
Размер 57.89 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SEOP-1627Руководство по эксплуатации SEOP-1627
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 652.51 kB
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
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