Продукты
SEOP-1627
Карта расширения входов/выходов для STV630 (+ 2DI, 3RO)
SEOP-1627

Карта расширения входов/выходов для STV630 (+ 2DI, 3RO)

Референс: SEOP-1627
Линейка SystemeVar

Дополнительная карта расширения входов/выходов для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта расширяет стандартный набор входов/выходов (6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC) дополнительными двумя дискретными входами (+ 2DI) и тремя релейными выходами (+3RO). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091480203.58.59 см. 0.6кг.
CAR
310шт.468040914819848215 см. 0.7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 02/02/2024
Формат PDF
Размер 3.3 MB
Каталог SystemeVar STV630
2D чертежи Общий вид и размеры SEOP-1627
Дата документа: 26/10/2023
Формат DWG
Размер 57.89 kB
Общий вид и размеры SEOP-1627
Техническая документация Руководство по эксплуатации SEOP-1627
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 652.51 kB
Руководство по эксплуатации SEOP-1627
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
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