Преобразователь частоты STV630 250 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
Преобразователь частоты STV630 250 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
Референс: STV630C25N4L1
Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 250 кВт; In = 465 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D1. ШxВxГ (мм): 300х510х14455. Вес: 113,5 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409073407
|71.5
|39
|129
|см.
|130
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV630Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 22/01/2024
Формат PDF
Размер 7.26 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeVar 630Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Дата документа: 16/01/2024
Формат PDF
Размер 1.82 MB
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Техническая документация Каскадное управление насосами STV630Каскадное управление насосами STV630
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Формат PDF
Размер 1.39 MB
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