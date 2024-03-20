Продукты
SEOP-1314
Коммуникационная карта BACnet MS/TP для STV630
SEOP-1314

Коммуникационная карта BACnet MS/TP для STV630

Референс: SEOP-1314
Линейка SystemeVar STV630

Дополнительная карта расширения коммуникационных возможностей для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта позволяет использовать BACnet MS/TP вместо Modbus RTU (стандартного протокола связи). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091696368.98.73.5 см. 0.035кг.
CAR
310шт.21.548.36.1 см. 0.537кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация Руководство по эксплуатации коммуникационная карта серии SystemeVar SEOP-1314
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 322.26 kB
Руководство по эксплуатации коммуникационная карта серии SystemeVar SEOP-1314
2D чертежи Чертеж SEOP-1314 с размерами
Дата документа: 21/11/2023
Формат DWG
Размер 55.84 kB
Чертеж SEOP-1314 с размерами
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