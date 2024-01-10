2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD160-250

Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160-250 А, 3P; комплект – 2 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате.