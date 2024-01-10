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SSDPB3P1625
2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD160-250

2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD160-250

Референс: SSDPB3P1625
Линейка SystemePact SD

Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160-250 А, 3P; комплект – 2 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате.

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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