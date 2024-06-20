Все логистические центры оснащены передовыми цифровыми инструментами для оперативной и точной отгрузки заказов клиентам. Логистические центры также выделяют в приоритет ответственное отношение к ресурсам и окружающей среде – при активном участии сотрудников внедрено повторное использование тары, переработка отходов, работают программы снижения потребления электроэнергии и оптимизации загрузки транспорта.