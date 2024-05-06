Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация
Shutdown Wizard (Мастер выключения) специализируется в высокотехнологичном инструменте для выполнения задачи выключения при интеграции с ПО Parachute, Parachute Pro или SNMP Web Pro. Он активирует службу UDP (User Datagram Protocol) через порты для приема команды выключения локального ПК из удаленной системы с установленным Parachute или Parachute Pro.
Дата документа: 06/05/2024
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Формат: PDF
Размер: 1.1 mb