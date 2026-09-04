Для настройки и мониторинга однофазных источников бесперебойного питания используется следующее программное обеспечение:
Подключение к ИБП происходит с помощью кабеля USB.
Если в источнике бесперебойного питания установлена сетевая плата расширения SNMP SE9604, тогда можно воспользоваться программным приложением Netility и подключаться уже по Ethernet.
Ссылки на ПО Netility ниже:
Пакет ПО Netility for FreeBSD https://systeme.ru/download/netility-for-freebsd-v20
Пакет ПО Netility for Linux https://systeme.ru/download/netility-for-linux-v20
Пакет ПО Netility for Windows https://systeme.ru/download/netility-for-windows-v51
Пакет ПО Netility for MAC https://systeme.ru/download/netility-for-mac-v20
Какое программное обеспечение для управления однофазными системами бесперебойного питания
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