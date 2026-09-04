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Какое программное обеспечение для управления однофазными системами бесперебойного питания

ID:238476
Для настройки и мониторинга однофазных источников бесперебойного питания используется следующее программное обеспечение:

 Серия и поколение ИБП Программное обеспечение  Ссылка для загрузки
 SRT G0 1-10K     Parachute Pro  ParachutePro для ParachutePro_Linux_x86 (графический режим работы)
https://systeme.ru/download/paket-po-parachutepro-dlia-parachutepro-linux-x86-graficeskii-rezim-raboty

 ParachutePro для ParachutePro_Linux_x86_text (текстовый режим работы)

https://systeme.ru/download/paket-po-parachutepro-dlia-parachutepro-linux-x86-text-tekstovyi-rezim-raboty

 Parachute для ParachutePro_Linux_x64 (графический режим работы)

https://systeme.ru/download/paket-po-parachute-dlia-parachutepro-linux-x64-graficeskii-rezim-raboty

 Parachute для ParachutePro_Linux_x64_text (текстовый режим работы)

https://systeme.ru/download/paket-po-parachute-dlia-parachutepro-linux-x64-text-tekstovyi-rezim-raboty

 ParachutePro для ParachutePro_MacOS_x64_ARM

https://systeme.ru/download/paket-po-parachutepro-dlia-parachutepro-macos-x64-arm

 ParachutePro для ParachutePro_MacOS_x64

https://systeme.ru/download/paket-po-parachutepro-dlia-parachutepro-macos-x64

 ParachutePro для Windows

https://systeme.ru/download/paket-po-parachutepro-dlia-windows

 SRT G2 1-3K 
 SRV G2 6-10K
 SMT/SMX  		 Parashute Pro S   https://systeme.ru/download/parashute-pro-s

 SRT G2 5-10K
 SRV G2 1-3K 		 Parashute Pro 2  https://systeme.ru/download/parashute-pro-2


Подключение к ИБП происходит с помощью кабеля USB.

Если в источнике бесперебойного питания установлена сетевая плата расширения SNMP SE9604, тогда можно воспользоваться программным приложением Netility и подключаться уже по Ethernet.
Ссылки на ПО Netility ниже:

Пакет ПО Netility for FreeBSD https://systeme.ru/download/netility-for-freebsd-v20

Пакет ПО Netility for Linux https://systeme.ru/download/netility-for-linux-v20

Пакет ПО Netility for Windows https://systeme.ru/download/netility-for-windows-v51

Пакет ПО Netility for MAC https://systeme.ru/download/netility-for-mac-v20

 

Серия:  Smart-Save Online SRT G2Smart-Save SMT TowerSmart-Save Online SRTSmart-Save SMX TowerSmart-Save Online SRV G2

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