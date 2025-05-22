Дизайн электрики в доме: что для этого нужно и как спланировать

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

ㅤ

В этой статье:

ㅤ

Электрическая система дома должна быть не только удобной и функциональной, но и привлекательной. Разберемся, как это сделать правильно и какие нюансы помогут организовать электричество в гармонии с дизайном интерьера.

Может ли электрика в квартире быть эстетичной?

Создание дизайн-проекта по электроснабжению включает в себя не только расчеты. Для организации привлекательного и безопасного пространства важно учесть следующие аспекты:

Тип проводки. Скрытая проводка прокладывается до косметического ремонта в штробы в стенах, а открытая — в специальные кабель-каналы после отделки стен. Планировка дома. В первую очередь нужно составить план помещения, а затем проектировать электричество. Установка устройств в соответствии с нуждами жильцов поможет избежать длинных проводов, тянущихся от техники к розетке, а также избавит от удлинителей, так как гнезд для подключения будет достаточно. Тип и расположение мебели. Монтаж приборов следует проводить только после завершения косметического ремонта и выбора мебели. В противном случае велика вероятность того, что розетки могут оказаться за спинкой кровати, а выключатели — за шкафом. Правила безопасности. Устройства, устанавливаемые в санузлах и других влажных помещениях, должны иметь степень защиты не менее IP44. Кроме того, нельзя размещать розетки около вводов в стиральную машину, за посудомойкой и вблизи смесителей. Высота установки. Выключатели обычно размещаются на высоте около 1 метра от пола, а розетки на высоте не менее 30 сантиметров — так удобнее подключать приборы и прятать провода.

Цвет электрических приборов может быть любым. Их можно подобрать в один тон с окружающей обстановкой, а можно сделать контрастным элементом интерьера. Systeme Electric предлагает несколько линеек дизайнерских розеток и выключателей с обширной цветовой гаммой — ArtGallery, AtlasDesign, Glossa.

Как подобрать выключатели

В небольших комнатах при ремонте достаточно предусмотреть один выключатель света, расположенный на входе. Будет гораздо удобнее, если дверь будет открываться в противоположную сторону от той стены, на которой расположен выключатель. При этом жильцы левой рукой будут открывать дверь, а правой — включать свет, или наоборот.

Выключатель может иметь от 1 до 3 клавиш. От их количества зависит возможность регулирования работы группы светильников или отдельных ламп в люстре. Для управления тремя источниками света из одной точки можно выбрать 3-клавишную модель из линейки AtlasDesign.

AtlasDesign 3-клавишный выключатель, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, изумруд

В более просторных помещениях можно предусмотреть проходной выключатель, который позволит включать и отключать освещение из разных мест. Модель ArtGallery можно установить в начале и в конце коридора или лестницы, в дальнем от входа углу комнаты или возле кровати.

Советы по выбору розеток

В каждом помещении должно быть достаточное количество розеток, которое должно соответствовать числу техники. В среднем для спальни и гостиной площадью 15-20 квадратных метров во время ремонта следует предусмотреть гнезда для 8-10 устройств, размещенных по 2-3 штуки на каждой стене. В ванной и прихожей достаточно 2-3 розеток для подключения к электричеству фена и другой подобной техники. Для эстетичного подключения сразу нескольких вилок можно использовать рамки на 2-5 постов, например, модель AtlasDesign Air для 5 функций.

Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на специальные типы розеток. В ассортименте компании Systeme Electric можно найти следующие модели:

Телевизионные. Модель ArtGallery имеет разъем TV для подключения телевизора к телевизионной сети. Для зарядки телефона. Для этой цели подойдет Glossa USB с функцией высокоскоростного заряда или комбинированная модель AtlasDesign USB для обычной штепсельной вилки с двумя USB-разъемами типа A и С.

Glossa USB розетка тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, графит

Компьютерные. Розетка Glossa предназначена для подключения устройств к сети Интернет и имеет два разъема RJ45 категории 5e. Розетки открытой установки AtlasDesign Profi54 имеют класс защиты IP54 и 4 отверстия для жесткого крепления к поверхности, предназначены для мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Они отлично подходят для установки в мастерских, гаражах и на веранде загородного дома. Система трековых розеток. MultiTrack — идеальное решение для организации рабочего места или пространства на кухне. Их можно установить прямо на фартуке гарнитура. Перемещение розеток по треку длиной от 40 см до 2 м позволяет с комфортом пользоваться бытовой техникой с коротким шнуром.

Система трековых розеток MultiTrack

ㅤ

Совет эксперта: электричество в детской комнате должно быть как можно более безопасным.

Здесь следует устанавливать розетки с защитой — со шторками и крышкой, например, модель серии AtlasDesign. Более подробно о выборе розеток в детскую комнату мы рассказали в этом материале.