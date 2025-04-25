Электротехника и дизайн интерьера: как гармонично вписать электроустановку в интерьер помещения

Артем Анохин специалист по продвижению продуктового предложения

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Отличить профессиональную электропроводку от любительской можно как минимум по отсутствию провисающих проводов в доме, если только это не обусловлено проектом или техническими требованиями. В основном, все линии, ведущие от щита освещения к электроприборам и источникам света, остаются скрытыми под стеновой отделкой или задекорированными с помощью кабель-каналов. Грамотное расположение электроустановочных изделий в свою очередь позволяет получить требуемое количество точек подключения в функциональных зонах.

Процесс проектирования

Главный принцип разработки электротехнического проекта — комфорт и безопасность жильцов. Продуманное расположение розеток позволяет избежать использования удлинителей, сократить количество длинных провисающих проводов и обеспечить удобство использования электроприборов. Выключатели в свою очередь используются для управления освещением, многоклавишные позволяют управлять несколькими источниками света и могут обладать функцией переключения каждой отдельной группы светильников.

Электроустановочные изделия для дома лучше всего выбирать из одной серии продукции. Приборы, выполненные в одном дизайне, будут более гармонично смотреться в интерьере. Можно сочетать несколько вариантов цветов одной модели для разных комнат, например, для спальни в бежевых тонах выбрать розетки цвета шампань, а для темно-зеленого фартука кухни — изумруд.

AtlasDesign розетка без заземления со шторками, 16А, механизм, шампань (слева), AtlasDesign розетка с заземлением, 16А, механизм, изумруд (справа)

Розетки

В ходе разработки дизайн-проекта следует учесть расположение домашней техники и электроники. Это станет основой для выбора места установки электроустановочных изделий. Например, возле кровати можно предусмотреть штепсельную розетку с возможностью подключения зарядки телефона: модель AtlasDesign от Systeme Electric с двумя дополнительными разъемами USB.

AtlasDesign розетка 16А c 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, сталь

Другие примеры расположения розеток:

для настенного телевизора — монтаж непосредственно за телевизионной панелью;

для мелкой кухонной техники — на фартуке гарнитура;

для подключения компьютера и монитора — за рабочим столом.

В идеале устройства должны быть скрыты от посторонних глаз. По этой причине их не рекомендуется устанавливать в центре пустой стены. Кроме того, их цвет должен сочетаться с окружающей обстановкой.

Совет эксперта: некоторые приборы можно подключить к питающей сети без использования электроустановочных изделий. Скрытую проводку и возможность подключения сразу к линии можно предусмотреть на этапе монтажа, например, для прикроватных светильников, но это должно быть согласовано с проектом и отвечать требованиям безопасности. Такое решение избавит от лишних проводов и розеток в комнате.

Выключатели

Для небольших комнат обычно достаточно одного выключателя света, расположенного на входе. Они могут иметь 1-3 клавиши для возможности создания нескольких сценариев освещения. В линейке ArtGallery представлены различные модели одно- и двухклавишных выключателей в строгом лаконичном дизайне.

В больших помещениях и длинных коридорах рекомендуется устанавливать проходные выключатели (например, модель Glossa или ArtGallery), с помощью которых можно управлять освещением из разных точек пространства. Такой выключатель может быть расположен вблизи кровати или диванной группы, а также в середине и конце коридора.

Обязательно ли скрывать электрику

Некоторые современные интерьеры предлагают организовывать систему электроснабжения так, чтобы она стала украшением пространства. Использование цветных кабелей для наружной прокладки и контрастных электроустановочных изделий позволяет добавить промышленного шарма и характера пространству в стиле лофт или индастриал. Комбинация с кирпичной кладкой или металлическими деталями усилит эффект и станет завершающим аспектом дизайна.

Можно ли объединить устройства

Иногда требуется установить сразу несколько розеток в ряд, а в небольших помещениях можно совместить их с выключателем. Специальные рамки позволяют эстетично разместить сразу несколько изделий в одной точке. Это особенно актуально для подключения группы техники — телевизора и ТВ-приставки или системного блока, монитора и роутера.

Рамки могут иметь от 1 до 5 постов, в которых можно разместить любые встраиваемые розетки и выключатели. Пятипостовая рамка AtlasDesign Air подойдет для установки большой группы приборов. Для небольших помещений можно использовать готовые комбинированные блоки с розетками и выключателями из серии Blanca.

AtlasDesign Air 5-постовая рамка, изумруд/дымчатый черный

Что еще нужно учесть

Ванные комнаты. В санузлах отмечается повышенная влажность воздуха, которая требует установки электроустановочных изделий со степенью защиты не менее IP44. Это, например, выключатель и розетка из серии AtlasDesign Aqua IP44.

AtlasDesign Aqua розетка с заз. со шт. с прозрач. крышк, 16А,IP44, мех, алюминий

Подключение к сети интернет. Обычно интернет-кабель подключается к компьютеру, установленному в рабочей зоне. Специальные розетки Glossa с разъемом RJ45 обеспечат высокую скорость передачи данных. Материал по компьютерным розеткам от наших экспертов можно изучить по ссылке.

Glossa розетка двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, молочный

Дети. Для безопасных игр в детской комнате рекомендуется монтаж электроустановочных изделий с защитными функциями — специальных розеток со шторками, крышками и заземлением. Для этого отлично подойдет модель серии ArtGallery. Она защитит ребенка от удара током и исключит его доступ к токоведущим частям механизма. Более подробно о том, как правильно выбрать розетку в детскую, мы рассказали здесь.

ArtGallery розетка с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., песочный

Диммирование. Возможность изменения яркости освещения — способ преображения пространства и повышения уровня комфорта жильцов. Для этого используются диммеры, которые устанавливаются вместо обычных выключателей. Светорегулятор ArtGallery с поворотно-нажимным механизмом позволяет регулировать работу ламп от положения «выключено» до максимальной яркости.

ArtGallery светорегулятор (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, сталь

Наличие жалюзи. Для удобного дистанционного управления жалюзи Systeme Electric разработали специальные двухклавишные выключатели — AtlasDesign, ArtGallery и W59. Стрелки указывают направление движения жалюзи при нажатии на клавишу.

AtlasDesign 2-клавишный выключатель для жалюзи, 2х сх.4, 10А, мех., шампань

Высокоскоростная зарядка телефона. Существенно сокращает срок восполнения заряда батареи, что особенно важно по утрам при сборе на работу или учебу. Для этого подойдут розетки повышенной мощности с разъемом USB. Среди продукции Systeme Electric это электроустановочные изделия Glossa с разъемами типа A (7,5 Вт) и C (45 Вт), AtlasDesign 65 Вт с высокоскоростной зарядкой, а также электрическая розетка ArtGallery 16 А с разъемами USB типа A/C.