Комплекс оборудования «Систэм Электрик» обеспечит надежное электроснабжение Иркутского завода полимеров

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) осуществляет комплексные поставки оборудования в области распределения электроэнергии и автоматизации на Иркутский завод полимеров. Первые гранулы полиэтилена из привозного сырья были произведены в декабре 2024 года в ходе пусконаладочных работ.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной̆ Сибири завод по выпуску полимеров из этана, который будет обеспечен собственным сырьем. Он является частью газохимического кластера, работа которого направлена на создание системы предприятий для добычи, подготовки, транспортировки и переработки газа в продукт c высокой добавленной стоимостью. Проект реализует Иркутская нефтяная компания (ИНК), один из независимых производителей углеводородного сырья в Восточной Сибири.

Завод станет одним из самых современных, экологичных и безопасных в стране. На заводе предусмотрен замкнутый водооборот. Все сточные воды пройдут многоступенчатую очистку и обеззараживание на очистных сооружениях, после чего вернутся в водооборотный цикл для использования в производстве. В системе водоснабжения будут задействованы 5 водных накопителей. Использование атмосферных осадков предупредит сбросы ливневых стоков в водоем и одновременно снизит объем забора воды из реки Лены, который будет проходить по остаточному принципу. Помимо создания 1600 новых рабочих мест, запуск завода станет импульсом развития северных территорий.

Комплексная поставка продуктов и технологических решений компании «Систэм Электрик» позволит поддерживать надежное электроснабжение основных производственных площадок Иркутского завода полимеров, а также всех объектов общезаводского хозяйства, включая склады, азотную станцию, кислородный цех, пожарную станцию, насосные и водозаборные сооружения.

В рамках проекта «Систэм Электрик» направила на объект партию разработанных с учетом современных требований к энергоэффективности и безопасности ячеек комплектного распределительного устройства с воздушной изоляцией Systeme MVnex. Всего для предприятия поставлено более 100 ячеек данного типа, оснащенных терминалами БМРЗ-150 производства НТЦ «Механотроника», выполняющими функции релейной защиты и автоматики в сетях напряжением от 6 до 220 кВ.

Кроме того, задействованы системы термомониторинга SystemeMeters TM, которые будут интегрированы с оборудованием низкого и среднего напряжения производства «Систэм Электрик». До конца 2025 года планируется поставка более 20 систем SystemeMeters TM, что позволит обеспечить непрерывный контроль за состоянием оборудования и предотвратить возникновение нештатных ситуаций.

Ранее «Систэм Электрик» поставила на завод низковольтное комплектное устройство SystemeGear, предназначенное для распределения электроэнергии и обеспечивающее высокий уровень безопасности на крупных объектах промышленности, силовое оборудование низкого и среднего напряжения, включая воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB и автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, а также преобразователи частоты SystemeVar.

Стабильность электропитания на производственных площадках Иркутского завода полимеров обеспечат трехфазные источники бесперебойного питания серии Uniprom. Устройства являются простыми в настройке, эксплуатации и обслуживании, а эффективность до 96% обеспечивает предсказуемость расходов на электроэнергию.