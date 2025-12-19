Умные розетки: для чего нужны и как выбрать

В этой статье:
- Что такое умная розетка?
- Как работает умная розетка
- Нюансы использования
- Подключение к Умному Дому
- Примеры использования
- Технические характеристики
- Какие умные розетки лучше выбрать
Умная розетка — полезный современный гаджет, с которым можно больше не переживать за оставленный дома утюг. Это устройство позволяет удаленно контролировать работу подключенного в нее прибора. Расскажем, для чего нужна такая розетка и в чем ее особенности.
Что такое умная розетка?
Умная розетка — электротехническое устройство, в которое, как и в обычную розетку, подключают различную технику. Ее отличие от привычных нам приборов — возможность удаленного управления. Зачем это нужно?
С помощью умной розетки можно контролировать бытовую технику. Например, после ухода из дома проверить, был ли отключен утюг и как работает обогреватель.
Другие функции устройств:
- голосовое управление — теперь с домашней техникой можно просто разговаривать;
- сценарии или настройка режима работы приборов — например, чтобы розетка включалась и отключалась автоматически в определенное время;
- отправка уведомлений — получение информации от подключенных устройств, например, о том, что розетка отключилась по повышенному напряжению или другим причинам;
- контроль бытовой техники — просмотр текущего состояния, например, включено или отключено;
- учет потребления электроэнергии — некоторые розетки могут показать, какой уровень тока, напряжения и мощности потребляет подключенное устройство.
Как работает умная розетка
Помимо стандартных для электрических розеток компонентов, умные устройства оснащены реле, отвечающего за управление техникой и получение внешних команд. Именно за счет него гаджет выполняет установленные пользователем задачи.
Большая часть умных розеток работает через хаб или роутер. Это обеспечивает высокую надежность связи и позволяет установить контакт между устройствами даже при отключении интернета в доме.
За связь между реле в розетке и хабом отвечает специальный беспроводной протокол. Они могут быть разных типов, вот некоторые из них:
ZigBee
Надежный протокол с простым принципом управления, который считается самым популярным на сегодняшний день. Он отличается низким энергопотреблением, стабильностью связи и высокой скоростью передачи информации.
Wi-Fi
Протокол, который не требует установки хаба. Благодаря широкому распространению Wi-Fi к нему может подключаться большинство типов устройств, а управлять их работой можно через смартфон. К минусам такого соединения относят загруженность сети, небольшая площадь передачи данных и потеря соединения при отключении Интернета.
Z-Wave
Один из первых протоколов, который за счет образования единой Mesh-сети практически исключает потерю сигнала между устройствами. Сейчас он используется редко, так как разные частоты Z-Wave ограничивают совместимость приборов от производителей разных стран.
Обычно для контроля умных розеток производители предлагают установить фирменное приложение. Его можно использовать на смартфоне из любой точки мира при наличии доступа к интернету.
Помимо этого, существуют системы Умного Дома, которые передают команды на управляющее устройство через слаботочные провода. Эти системы могут использоваться для высокобюджетных проектов квартир, офисных центров, ресторанов, промышленных цехов и других объектов. Это дорогостоящее решение, которое гарантирует бесперебойную работу крупных производственных установок или групп устройств, и несет в себе выполнение более обширных задач. Такая система закладывается на этапе проектирования, и внести изменения в нее после ввода в эксплуатацию уже сложнее.
Нюансы использования
Если при установке умной розетки вы планируете включать, например, чайник удаленно, то не все так просто. Устройства, которые планируется подключить к умной розетке, должны иметь функцию запуска при подаче питания. Это позволяет прибору автоматически включаться при подключении к розетке. Большинство бытовой техники при подсоединении к сети переходят в режим ожидания — это касается телевизоров, кондиционеров, увлажнителей и т. д. Поэтому перед использованием умного устройства следует убедиться, что техника действительно заработает при удаленной команде включения питания.
Как это сделать? Например, на вентиляторе можно заранее повернуть механическое колесо на нужный режим, а на обогревателе оставить кнопку в положении «вкл». Управлять работой техники будет намного проще, если она совместима с системой Умного Дома. В этом случае устройство можно не только включить, но и выбрать режим его работы: выставить температуру на кондиционере, настроить громкость на телевизоре и т. д.
Подключение к Умному Дому
Интеграция розеток в Умный Дом расширяет возможности для пользователей. Они смогут взаимодействовать с другими интеллектуальными устройствами в квартире, также появится функция настройки сложных сценариев. Например, если датчик температуры и влажности зафиксировал снижение температуры, розетка сможет автоматически включить конвектор для обогрева помещения. Если такой возможности нет, то жильцы устанавливают режим работы розеток без привязки к другим интеллектуальным устройствам.
Примеры использования
Варианты полезных сценариев для умных розеток:
- выключение системы видеонаблюдения после прихода жильцов домой;
- включение фитоламп для растений по расписанию;
- отключение всех (или выбранных) электроприборов при выходе из дома;
- автоматический запуск кофеварки утром в будние дни (для этого в нее нужно заранее залить воду и добавить зерна кофе).
Технические характеристики
Способ установки
Здесь может быть два варианта приборов:
- Встраиваемые. Внешне почти неотличимы от обычных электрических аналогов. Они эстетично выглядят и имеют специальный световой индикатор, сигнализирующий о текущем состоянии умной розетки.
- Наружные (накладные беспроводные). Компактные гаджеты с вилкой, которые включают в сеть. Беспроводные наружные модели можно устанавливать в любое удобное место в зависимости от нужд жильцов. К их минусам относят размеры — их не всегда можно подключить в электрическую розетку, расположенную за диваном или тумбой.
Номинальный ток
Определяет величину нагрузки, которую способна выдержать розетка. Умные устройства имеют номинал 16 А - он рассчитан на 3,5 кВт мощности подключаемых электроприборов (но всегда рассчитывайте мощность так, чтобы остался запас).
Дополнительные функции
Сюда относят защиту от перенапряжения и сверхтоков. В этих случаях прекращается подача напряжения электроприборам, что предупреждает их поломку. Заземление же по умолчанию присутствует во всех умных розетках.
Важно: устройства имеют стандартную степень защиты от пыли и влаги IP20, поэтому их нельзя устанавливать во влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
Какие умные розетки лучше выбрать
Главные критерии — функциональность, соответствие параметрам электрической проводки и протоколу Умного Дома. Рекомендуем обращать внимание еще и на производителя: в приоритете продукция от известных брендов.
Компания Sber совместно с компанией Systeme Electric разработала линейку умных розеток AtlasDesign Smart. Это стильные устройства, представленные в двух самых популярных цветах — белом и карбоне. Они поддерживают голосовое и удаленное управление, протокол ZigBee 3.0 , а также подходят для стандартных монтажных коробок глубиной от 45 мм. Дополнить такие ЭУИ можно любой рамкой из коллекции AtlasDesign, кроме рамок Air.
Преимущества умных розеток AtlasDesign Smart:
- автономная работа даже при отсутствии доступа в Интернет;
- совместимость с различной умной бытовой техникой;
- регулирование яркости и цвета светового индикатора;
- встроенный датчик температуры для защиты электроприборов от перегрева;
- простота настройки и полная автоматизация.