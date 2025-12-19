Умные розетки: для чего нужны и как выбрать

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

В этой статье:

Умная розетка — полезный современный гаджет, с которым можно больше не переживать за оставленный дома утюг. Это устройство позволяет удаленно контролировать работу подключенного в нее прибора. Расскажем, для чего нужна такая розетка и в чем ее особенности.

Что такое умная розетка?

Умная розетка — электротехническое устройство, в которое, как и в обычную розетку, подключают различную технику. Ее отличие от привычных нам приборов — возможность удаленного управления. Зачем это нужно?

С помощью умной розетки можно контролировать бытовую технику. Например, после ухода из дома проверить, был ли отключен утюг и как работает обогреватель.

Другие функции устройств:

голосовое управление — теперь с домашней техникой можно просто разговаривать;

— теперь с домашней техникой можно просто разговаривать; сценарии или настройка режима работы приборов — например, чтобы розетка включалась и отключалась автоматически в определенное время;

— например, чтобы розетка включалась и отключалась автоматически в определенное время; отправка уведомлений — получение информации от подключенных устройств, например, о том, что розетка отключилась по повышенному напряжению или другим причинам;

— получение информации от подключенных устройств, например, о том, что розетка отключилась по повышенному напряжению или другим причинам; контроль бытовой техники — просмотр текущего состояния, например, включено или отключено;

— просмотр текущего состояния, например, включено или отключено; учет потребления электроэнергии — некоторые розетки могут показать, какой уровень тока, напряжения и мощности потребляет подключенное устройство.

Как работает умная розетка

Помимо стандартных для электрических розеток компонентов, умные устройства оснащены реле, отвечающего за управление техникой и получение внешних команд. Именно за счет него гаджет выполняет установленные пользователем задачи.

Большая часть умных розеток работает через хаб или роутер. Это обеспечивает высокую надежность связи и позволяет установить контакт между устройствами даже при отключении интернета в доме.

За связь между реле в розетке и хабом отвечает специальный беспроводной протокол. Они могут быть разных типов, вот некоторые из них:

ZigBee

Надежный протокол с простым принципом управления, который считается самым популярным на сегодняшний день. Он отличается низким энергопотреблением, стабильностью связи и высокой скоростью передачи информации.

Wi-Fi

Протокол, который не требует установки хаба. Благодаря широкому распространению Wi-Fi к нему может подключаться большинство типов устройств, а управлять их работой можно через смартфон. К минусам такого соединения относят загруженность сети, небольшая площадь передачи данных и потеря соединения при отключении Интернета.

Z-Wave

Один из первых протоколов, который за счет образования единой Mesh-сети практически исключает потерю сигнала между устройствами. Сейчас он используется редко, так как разные частоты Z-Wave ограничивают совместимость приборов от производителей разных стран.

Обычно для контроля умных розеток производители предлагают установить фирменное приложение. Его можно использовать на смартфоне из любой точки мира при наличии доступа к интернету.

Помимо этого, существуют системы Умного Дома, которые передают команды на управляющее устройство через слаботочные провода. Эти системы могут использоваться для высокобюджетных проектов квартир, офисных центров, ресторанов, промышленных цехов и других объектов. Это дорогостоящее решение, которое гарантирует бесперебойную работу крупных производственных установок или групп устройств, и несет в себе выполнение более обширных задач. Такая система закладывается на этапе проектирования, и внести изменения в нее после ввода в эксплуатацию уже сложнее.

Нюансы использования

Если при установке умной розетки вы планируете включать, например, чайник удаленно, то не все так просто. Устройства, которые планируется подключить к умной розетке, должны иметь функцию запуска при подаче питания. Это позволяет прибору автоматически включаться при подключении к розетке. Большинство бытовой техники при подсоединении к сети переходят в режим ожидания — это касается телевизоров, кондиционеров, увлажнителей и т. д. Поэтому перед использованием умного устройства следует убедиться, что техника действительно заработает при удаленной команде включения питания.

Как это сделать? Например, на вентиляторе можно заранее повернуть механическое колесо на нужный режим, а на обогревателе оставить кнопку в положении «вкл». Управлять работой техники будет намного проще, если она совместима с системой Умного Дома. В этом случае устройство можно не только включить, но и выбрать режим его работы: выставить температуру на кондиционере, настроить громкость на телевизоре и т. д.

Подключение к Умному Дому

Интеграция розеток в Умный Дом расширяет возможности для пользователей. Они смогут взаимодействовать с другими интеллектуальными устройствами в квартире, также появится функция настройки сложных сценариев. Например, если датчик температуры и влажности зафиксировал снижение температуры, розетка сможет автоматически включить конвектор для обогрева помещения. Если такой возможности нет, то жильцы устанавливают режим работы розеток без привязки к другим интеллектуальным устройствам.

Примеры использования

Варианты полезных сценариев для умных розеток:

выключение системы видеонаблюдения после прихода жильцов домой;

включение фитоламп для растений по расписанию;

отключение всех (или выбранных) электроприборов при выходе из дома;

автоматический запуск кофеварки утром в будние дни (для этого в нее нужно заранее залить воду и добавить зерна кофе).

Технические характеристики

Способ установки

Здесь может быть два варианта приборов:

Встраиваемые. Внешне почти неотличимы от обычных электрических аналогов. Они эстетично выглядят и имеют специальный световой индикатор, сигнализирующий о текущем состоянии умной розетки. Наружные (накладные беспроводные). Компактные гаджеты с вилкой, которые включают в сеть. Беспроводные наружные модели можно устанавливать в любое удобное место в зависимости от нужд жильцов. К их минусам относят размеры — их не всегда можно подключить в электрическую розетку, расположенную за диваном или тумбой.

Номинальный ток

Определяет величину нагрузки, которую способна выдержать розетка. Умные устройства имеют номинал 16 А - он рассчитан на 3,5 кВт мощности подключаемых электроприборов (но всегда рассчитывайте мощность так, чтобы остался запас).

Дополнительные функции

Сюда относят защиту от перенапряжения и сверхтоков. В этих случаях прекращается подача напряжения электроприборам, что предупреждает их поломку. Заземление же по умолчанию присутствует во всех умных розетках.

Важно: устройства имеют стандартную степень защиты от пыли и влаги IP20, поэтому их нельзя устанавливать во влажных помещениях, например, в ванных комнатах.

Какие умные розетки лучше выбрать

Главные критерии — функциональность, соответствие параметрам электрической проводки и протоколу Умного Дома. Рекомендуем обращать внимание еще и на производителя: в приоритете продукция от известных брендов.

Компания Sber совместно с компанией Systeme Electric разработала линейку умных розеток AtlasDesign Smart. Это стильные устройства, представленные в двух самых популярных цветах — белом и карбоне. Они поддерживают голосовое и удаленное управление, протокол ZigBee 3.0 , а также подходят для стандартных монтажных коробок глубиной от 45 мм. Дополнить такие ЭУИ можно любой рамкой из коллекции AtlasDesign, кроме рамок Air.

Умные розетки AtlasDesign Smart

Преимущества умных розеток AtlasDesign Smart:

автономная работа даже при отсутствии доступа в Интернет;

совместимость с различной умной бытовой техникой;

регулирование яркости и цвета светового индикатора;

встроенный датчик температуры для защиты электроприборов от перегрева;

простота настройки и полная автоматизация.