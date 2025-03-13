ATLASDESIGN SMART РОЗЕТКА с заземл., со шт., Zigbee, L+N, 16А, мех., БЕЛЫЙ

Умная розетка Sber встраиваемая, белая

Умная розетка из линейки AtlasDesign Smart в белом цвете — это возможности умного дома в лаконичном классическом дизайне. Ею можно управлять голосом с помощью умных колонок и других устройств Sber, удалённо через приложение или веб-приложение. Кроме того, можно настраивать сценарии автоматизации с розеткой: пусть умный дом включает или выключает её по расписанию, голосовой команде или сигналу другого устройства. Например, отключает обогреватель, если в комнате по данным датчика температуры и влажности уже достаточно тепло.

Благодаря своей совместимости с устройствами и рамками Systeme Electric серии AtlasDesign из коллекций Classic, Nature, Art, Antique устройство будет уместно в любом интерьере. Цвет и яркость LED-индикатора на розетке можно настроить или вовсе отключить его.

Розетка поможет вам сберечь дорогую бытовую технику — она оснащена защитой от повышенного напряжения и тока, а также перегрева. При любой из этих проблем розетка отключится, а владелец получит push-уведомление в приложении. Когда напряжение пришло в норму, она вновь включится.

Устройство подключается к платформе Умного дома Sber по протоколу Zigbee 3.0 (потребуется умный хаб Sber или умная колонка SberBoom Home). Оно способно не только принимать сигнал, но и передавать его другим устройствам, поэтому связь между ними надёжнее. Сценарии с Zigbee-девайсами способны работать без интернета: они продолжат выполняться, даже если упадёт Wi-Fi.

Розетка монтируется в стандартный подрозетник глубиной от 45 мм. Монтажная глубина устройства — 32 мм. Клеммная колодка с надёжным плоским зажимом подходит для монтажа двух проводников 2,5 мм2. В комплекте — монтажная крышка, которая защитит устройство во время малярных работ.

Платформа Умного дома Sber создана в России, здесь же расположены сервера. Устройства независимы от зарубежных поставщиков и продолжат работать в любых обстоятельствах.



Питание (номинальные значения) 100–260 В, 50 Гц

Максимальный ток нагрузки 16 А

Максимальная мощность нагрузки 3680 Вт

Тип вилки подключаемого к розетке устройства С (Europlug), F (CEE 7/4, Schuko)

Материал корпуса Пластик

Беспроводные интерфейсы Zigbee 3.0

Заземляющие контакты да

Защитные шторки да

Степень защиты корпуса IP21

Монтаж в подрозетник

Монтажная глубина 32 мм

Совместимость с рамками AtlasDesign Classic, Nature, Art, Antique

Индикатор статуса работы 1 шт

Кнопка управляния 1 шт

Комплектация розетка, инструкция, индивидуальная упаковка