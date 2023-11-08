ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000183
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения Прочее
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип информационной розетки RJ45
Тип продукта компьютерная розетка
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Количество разъёмов 1
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Категория 5e
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489585914
|7.1
|7.1
|3.8
|см.
|61
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489585911
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|698
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489585918
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.57
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|152
|кг.
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