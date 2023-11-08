ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN000291
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Бежевый
Модель/исполнение Проходная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок бежевый
Комплектация изделия механизм
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 75 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489586034
|7.1
|7.1
|3.32
|см.
|75
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489586031
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|853
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489586038
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.41
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|180
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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Формат PDF
Размер 329.67 kB
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme ElectricЭлектроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Формат RVT
Размер 64.79 MB
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