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ATN000400
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ЖЕМЧУГ
ATN000400

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000400
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Основание корпуса
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Ударопрочный Да
Основные характеристики
Назначение продукта штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Совместимость серий продукта розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винты
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок жемчуг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895841778.58.53.5 см. 56г.
BB1
210шт.1360648958417423.219.58.9 см. 658г.
CAR
360шт.4360648958417540.424.228.8 см. 4.24кг.
P12
41800шт.12080110 см. 102.01кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
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Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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