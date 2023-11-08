Продукты
ATN000433
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000433
ATN000433
ATN000433
ATN000433
ATN000433
ATN000433

ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000433
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Прочее
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Основные характеристики
Тип продукта USB-розетка
Комплектация изделия механизм
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.1 A
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Материал термопласт: центральная накладка термопласт: корпус термопласт: внутренняя крышка
Тип защиты защита от короткого замыкания
Стандарты 2004/108/EC 2006/95/EC EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EU директива 2002/95/EC Директива WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования) 2002/96/EC
Тип подключения 2.0 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 A
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897019187.17.13.8 см. 81г.
BB1
28шт.1360648970191523.219.58.9 см. 750г.
CAR
348шт.2360648970191240.424.228.8 см. 4.85кг.
P12
41440шт.12080110 см. 118.17кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 329.07 kB
Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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