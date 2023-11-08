ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ЖЕМЧУГ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ЖЕМЧУГ
Референс: ATN000441
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия механизм
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Количество кабелей 2
Тип крышки без шторок
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584368
|7.1
|7.1
|3.51
|см.
|66
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489584365
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|758
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606489584366
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.84
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|120.19
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
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Размер 21.8 MB
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Размер 473.97 kB
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme ElectricЭлектроустановочные изделия производства Systeme Electric
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