ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, МОККО
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, МОККО
Референс: ATN000600
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Основание корпуса
Цвет Серый
Не содержит (без) галогенов Нет
Количество постов (мест) 1
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Назначение продукта штепсельная розетка
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Режим фиксации винты
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489701932
|8.5
|8.5
|3.5
|см.
|56
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489701939
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|658
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489701936
|40.5
|24.2
|28.8
|см.
|4.24
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|102.01
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 84 мм
Ширина 84 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
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