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ATN000691
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, МОККО
ATN000691

ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, МОККО

Референс: ATN000691
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Модель/исполнение Проходная розетка
Лицевая накладка Центральная плата (накладка)
Количество выходов 1
Потери в ответвителе при 860 МГц 1 дБ
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок коричневый
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 75 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897085117.17.13.32 см. 75г.
BB1
210шт.1360648970851823.219.58.9 см. 853г.
CAR
360шт.2360648970851540.424.228.8 см. 5.41кг.
P12
41800шт.12080110 см. 136.35кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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