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ATN001013S
Выключатель "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 1кл. с подсв. (250В,10АХ)
ATN001013S

Выключатель "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 1кл. с подсв. (250В,10АХ)

Референс: ATN001013S
Серия AtlasDesign

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Компактный механизм обеспечивает достаточно места для кабеля в монтажной коробке. Компактный механизм обеспечивает достаточно места для кабеля в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064821077001610.54.2 см. 0.07кг.
BB1
25шт.13606482107707239.28.9 см. 0.411кг.
CAR
320шт.2360648210770440.424.210.6 см. 1.827кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 182.417кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
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Выключатели и переключатели серии AtlasDesign Screwless
Дата документа: 09/11/2023
Формат PDF
Размер 542.18 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign Screwless
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
Формат PDF
Размер 566.59 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
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