ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, КАРБОН
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, КАРБОН
Референс: ATN001088
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Черный
Номер цвета RAL 9005
Способ подключения Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606482211421
|7.1
|3.8
|7.1
|см.
|97
|г.
BAG
|2
|—
|10
|шт.
|13606482211428
|23.2
|8.9
|9.2
|см.
|547
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606482211425
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|2.37
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606482211422
|120
|110.4
|80
|см.
|231.38
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 355.49 kB
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482582UZ.SMT.01.0026.75482582
Формат PDF
Размер 490.97 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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