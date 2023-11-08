ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+С, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, КАРБОН

Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет карбон) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.