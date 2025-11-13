Продукты
ATN001014
ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный с подсветкой, 10А, без задержки отключения, механизм, КАРБОН
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014
ATN001014

ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный с подсветкой, 10А, без задержки отключения, механизм, КАРБОН

Референс: ATN001014
Серия AtlasDesign

Механизм выключателя карточного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеальное решение для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением и обеспечивает общую подачу напряжения на устройства только после установки пластиковой карты в слот карточного выключателя. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Покрытие soft-touch имеет матовую, бархатистую текстуру, придает изделиям приятные тактильные свойства и эстетичный внешний вид, повышает износостойкость и поглощает свет.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Да
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010710997.27.24 см. 0.075кг.
BB1
210шт.469020107110519.824.29.6 см. 0.827кг.
CAR
360шт.1469020107110224.841.129.5 см. 5.206кг.
P12
41800шт.12080105 см. 171кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 13/11/2025
Формат PDF
Размер 97.89 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключатель карточный серии AtlasDesign ATN00..14
Дата документа: 06/10/2025
Формат PDF
Размер 2.15 MB
Выключатель карточный серии AtlasDesign ATN00..14
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.69640_25
Формат PDF
Размер 601.31 kB
Срок действия: 05/02/2025 - 04/02/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.69640_25
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351001
 
MULTIBOX Коробка установочная д/сплошных стен D65x45 мм, под коронку D68 мм (со стикером)
IMT35150
 
MULTIBOX Коробка установочная для полых стен D65x45 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм
IMT351501
 
MULTIBOX Коробка установочная д/полых стен D65x45 мм (внутр.размеры) под коронку D68мм (со стикером)
IMT35100
 
MULTIBOX Коробка установочная для сплошных стен D65x45 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм
Совместимые продукты
ATN001085
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45 кат. 5e, механизм, КАРБОН
ATN001043
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, КАРБОН
ATN001045
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КАРБОН
ATN001011
 
ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001061
 
ATLASDESIGN 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001032
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+С, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, КАРБОН
ATN001001
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, КАРБОН
Фильтры
Поиск
Корзина