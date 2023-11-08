ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5Е, механизм, КАРБОН

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.