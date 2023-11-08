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ATN001067
ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, КАРБОН
ATN001067
ATN001067

ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, КАРБОН

Референс: ATN001067
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Карта (гостиничная)
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 V Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок carbon
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Рабочая температура 5-35 °C
Обработка поверхности decorative coating
Функция выключателя карточный выключатель
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897035097.17.14 см. 76г.
BB1
25шт.13606489703506239.28.9 см. 530г.
CAR
35шт.2360648970350340.424.210.6 см. 1.95кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 190.8кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.106 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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