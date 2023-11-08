ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, механизм, КАРБОН

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.