ATLASDESIGN ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный с подсветкой, 10А, без задержки отключения, механизм, БАЗАЛЬТ
Референс: ATN001414
Механизм выключателя карточного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете базальт подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеальное решение для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением и обеспечивает общую подачу напряжения на устройства только после установки пластиковой карты в слот карточного выключателя. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Да
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201071174
|17.5
|12.5
|4.2
|см.
|0.073
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201071181
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.426
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201071188
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.89
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 13/11/2025
Формат PDF
Размер 97.89 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключатель карточный серии AtlasDesign ATN00..14
Дата документа: 06/10/2025
Формат PDF
Размер 2.15 MB
Выключатель карточный серии AtlasDesign ATN00..14
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.69640_25
Формат PDF
Размер 601.31 kB
Срок действия: 05/02/2025 - 04/02/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.69640_25
