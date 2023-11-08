Продукты
ATN001485
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001485
ATN001485

ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001485
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Черный
Номер цвета RAL 9005
Направление выхода Наклонный (-ое)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010258563.87.17.1 см. 0.069кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482582
Формат PDF
Размер 490.97 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482582
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик