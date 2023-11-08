ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БАЗАЛЬТ
Референс: ATN001430
Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет БАЗАЛЬТ) с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами типа А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024934
|5.2
|7.2
|9.6
|см.
|0.121
|кг.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|4690201024941
|8.9
|19.5
|23.2
|см.
|1.067
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|14690201024948
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|2.318
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|226.582
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesignРозетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 430.14 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/04/2021 - 27/04/2026
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.08558_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.08558_21
Формат PDF
Размер 177.65 kB
Срок действия: 13/04/2021 - 12/04/2026
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