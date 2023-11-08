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ATN001431
ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001431
ATN001431

ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001431
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ выключателя 3-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Трёхклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010249721610.54.2 см. 0.073кг.
BB1
25шт.4690201024989239.28.9 см. 0.424кг.
CAR
320шт.1469020102498640.424.210.6 см. 1.88кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 187.187кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
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