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ATN001439
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001439
ATN001439

ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001439
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Черный
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010251395.27.29.6 см. 0.095кг.
BAG
28шт.46902010251468.919.523.2 см. 0.86кг.
CAR
316шт.1469020102514310.624.240.4 см. 1.904кг.
P12
41440шт.110.480120 см. 189.272кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
Формат PDF
Размер 1.22 MB
Срок действия: 07/09/2020 - 06/09/2025
ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
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