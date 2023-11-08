Продукты
ATN001486
ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001486
ATN001486

ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001486
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Цвет Черный
Номер цвета RAL 9005
Направление выхода Наклонный (-ое)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4690201025894410.516 см. 0.074кг.
BAG
25шт.46902010259008.99.223 см. 0.429кг.
CAR
320шт.1469020102590710.624.240.4 см. 1.897кг.
P12
41800шт.110.480120 см. 188.717кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482582
Формат PDF
Размер 490.97 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482582
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