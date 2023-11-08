ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БАЗАЛЬТ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БАЗАЛЬТ
Референс: ATN001489
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201025979
|3.5
|10.5
|16
|см.
|0.058
|кг.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|4690201025986
|8.9
|9.2
|23
|см.
|0.351
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201025983
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|1.588
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|160.889
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетка RJ45+TV серии AtlasDesignРозетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482582UZ.SMT.01.0026.75482582
Формат PDF
Размер 490.97 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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