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ATN001491
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001491
ATN001491

ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001491
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Черный
Модель/исполнение Проходная розетка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010260133.510.516 см. 0.079кг.
BAG
25шт.46902010260208.99.223 см. 0.457кг.
CAR
320шт.1469020102602710.624.240.4 см. 2.013кг.
P12
41800шт.110.480120 см. 199.085кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482763
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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