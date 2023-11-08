ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БАЗАЛЬТ
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БАЗАЛЬТ
Референс: ATN001492
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете базальт розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Черный
Модель/исполнение Проходная розетка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026051
|3.32
|7.1
|7.1
|см.
|0.079
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик