Розетка "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ с ЗК, (250В, 16А, защит.шторки)
Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Art (цвет белый) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения и создать свой собственный дизайн путем помещения под прозрачную накладку рисунка, фотографии, обоев, ткани и т.д. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606482109353
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.076
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606482109350
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.862
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606482109357
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.464
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|181.909
|кг.