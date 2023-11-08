ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МРАМОР КРЕМ РОЯЛ
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, МРАМОР КРЕМ РОЯЛ
Референс: ATN343105
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет мрамор крем роял) 5-постовая. Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. Искусственный мрамор - это современный отделочный материал, который отличается эстетическим внешним видом и идеально дополнит ваш интерьер. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 369 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Цветовой оттенок marble stone
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая horizontal/vertical
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта 5-постовая рамка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.238 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201020660
|36.98
|8.5
|8.5
|см.
|298.08
|г.
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