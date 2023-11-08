AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ
AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ
Референс: ATN540161
Переключатель 1-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Исполнительное устройство клавиша
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа открытый
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Степень ударостойкости ik IK08
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481094728
|6
|7.2
|5.5
|см.
|88
|г.
BAG
|2
|—
|12
|шт.
|13606481094725
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.18
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|23606481094722
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.97
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|197.43
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 55 мм
Высота 72 мм
Ширина 60 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482963UZ.SMT.01.0026.75482963
Формат PDF
Размер 507.24 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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