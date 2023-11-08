AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.2-клав.10А, БЕЛЫЙ
AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.2-клав.10А, БЕЛЫЙ
Референс: ATN540174
Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 2-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Тип продукта выключатель и розетка
Серия AtlasDesign
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В
Материал пластик
Количество клавиш 2
Кол-во устройств 1 NU555718 WISER UNICA NEW РОЗЕТКА одиночная встраиваемая 16А, БЕЛЫЙ(с) 2 CCT5011-0002 WISER МИКРОМОДУЛЬ релейного выключателя 10А, ZigBee 3.0(с)
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481094742
|12.1
|7.2
|5.6
|см.
|163
|г.
BAG
|2
|—
|6
|шт.
|13606481094749
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.097
|кг.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|23606481094746
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.3
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|185.46
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 60 мм
Ширина 121 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
Техническая документация Блоки AtlasDesign IP54Блоки AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 567.57 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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