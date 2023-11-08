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ATN543061
AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ
ATN543061

AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ

Референс: ATN543061
Линейка AtlasDesign

Переключатель 1-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010267785.57.26 см. 0.086кг.
BB1
212шт.469020102678519.338.89 см. 1.346кг.
CAR
396шт.146902010267823939.933.3 см. 11.224кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
Формат PDF
Размер 74.96 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
Формат PDF
Размер 556.27 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
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