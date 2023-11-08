AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ
AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ
Референс: ATN543061
Переключатель 1-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026778
|5.5
|7.2
|6
|см.
|0.086
|кг.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|4690201026785
|19.3
|38.8
|9
|см.
|1.346
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|14690201026782
|39
|39.9
|33.3
|см.
|11.224
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
Формат PDF
Размер 74.96 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
Формат PDF
Размер 556.27 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
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