ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ
Референс: ATN546011
Выключатель 1-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Степень защиты (IP) IP54
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201042266
|20
|12.5
|5.7
|см.
|0.086
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключатель одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3 MB
Выключатель одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
Формат PDF
Размер 556.27 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
Формат PDF
Размер 74.96 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты