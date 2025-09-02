Продукты
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт., 16А, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клав., 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт., 16А, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клав., 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ

Референс: ATN546070
Серия AtlasDesign

Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 1-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 10
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Ширина устройства 121
Высота устройства 60
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010426005.812.27.2 см. 0.189кг.
BB1
26шт.469020104261737.218.68 см. 1.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
ATN54..70 Блок IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3.02 MB
ATN54..70 Блок IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37376_21
Формат PDF
Размер 71.72 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37376_21
