ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт., 16А, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клав., 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ
Референс: ATN546070
Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 1-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 10
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Ширина устройства 121
Высота устройства 60
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201042600
|5.8
|12.2
|7.2
|см.
|0.189
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4690201042617
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
ATN54..70 Блок IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3.02 MB
ATN54..70 Блок IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37376_21
Формат PDF
Размер 71.72 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37376_21
