ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, КОРИЧНЕВЫЙ
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, КОРИЧНЕВЫЙ
Референс: ATN546026
Розетка двойная с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С ориентационной подсветкой Нет
С выталкивателем Нет
Специальное питание Не требует специального питания
Прозрачный Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201042549
|7.1
|12
|5.7
|см.
|0.206
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4690201042556
|18.8
|38.1
|8.6
|см.
|1.352
|кг.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|14690201042553
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.195
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|218
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Розетка двухместная IP54серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3.02 MB
Розетка двухместная IP54серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Формат PDF
Размер 556.42 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37773_21
Формат PDF
Размер 73.95 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37773_21
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты