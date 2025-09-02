ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, КОРИЧНЕВЫЙ

Продукты
Розетка двойная с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С ориентационной подсветкой Нет
С выталкивателем Нет
Специальное питание Не требует специального питания
Прозрачный Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010425497.1125.7 см. 0.206кг.
BB1
26шт.469020104255618.838.18.6 см. 1.352кг.
CAR
348шт.1469020104255338.438.433.2 см. 10.195кг.
P12
4864шт.12080115 см. 218кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Розетка двухместная IP54серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3.02 MB
Розетка двухместная IP54серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Формат PDF
Размер 556.42 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37773_21
Формат PDF
Размер 73.95 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37773_21
Назад Далее
